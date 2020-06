Brennendes Geäst stoppt ICE: Strecke für Züge wieder frei

Wuppertal (dpa/lnw) - Nachdem brennendes Geäst am Samstag einen ICE bei Wuppertal gestoppt hatte, ist die Hauptstrecke für den Fernverkehr am Sonntag wieder freigegeben worden. Ein Stück aus einer Baumkrone war zuvor nahe Wuppertal-Langerfeld in die Oberleitung gefallen und hatte sich dort entzündet. Ein ICE fuhr in das Hindernis und beschädigte dabei seinen Stromabnehmer. Der Zug wurde wenig später evakuiert, die Feuerwehr geleitete die 140 Fahrgäste auf offener Strecke zu Bussen, die sie nach Köln brachten. Der ICE war von Berlin nach Köln unterwegs gewesen, wie ein Bahnsprecher sagte. Zwei Menschen erlitten leichte Verletzungen, wie die Bundespolizei mitteilte.

Von dpa