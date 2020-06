Umfrage: Schulleiter wollen Regeln für Zeit nach Corona

Ihr Sprecher Dieter Cohnen sagte, wegen der Corona-bedingten Schulschließungen seit Mitte März seien 40 Prozent des Unterrichts an den weiterführenden Schulen ausgefallen. Die daraus entstehenden Folgen für den Lehrstoff an der Schule und in Prüfungen seien völlig unklar. «Der Schulbetrieb nach den Sommerferien kann nicht so weitergehen wie in normalen Jahren», meinte Cohnen. Das Schulministerium solle einen Plan vorlegen.