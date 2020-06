Berlin (dpa) - Schalkes Trainer David Wagner nimmt für das Auswärtsspiel beim 1. FC Union Berlin nur moderate Änderungen in seiner Startelf vor. Anstelle des gesperrten Weston McKennie und des verletzten Jean-Clair Todibo stehen am Sonntag im Stadion an der Alten Försterei Bastian Oczipka und Benito Raman in der Anfangsformation der Königsblauen.

Von dpa