Die Wolken halten sich laut DWD auch am Dienstag. Von Süden ziehen kurze Regenschauer heran und die Temperaturen erreichen maximal 20 Grad. Ähnlich wird das Wetter nach DWD-Prognose auch am Mittwoch: Der Tag beginnt wechselnd bewölkt, im Lauf des Tages ziehen von Südosten her einzelne Regenschauer auf. Die Temperaturen steigen leicht auf bis zu 21 Grad.