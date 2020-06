Kwasniok: «Bosz einer der meistunterschätzten Europas»

«Er hat eine brutale Spiel-Philosophie und eine richtig gute Aura. Er ist offenbar sehr herausfordernd mit den Spielern, aber dennoch ein sehr angenehmer Mensch. Er geht eigene Wege und hat den Mut, guten Offensiv-Fußball zeigen zu wollen.» Das wolle er grundsätzlich auch, sagte Kwasniok weiter: «Aber am Dienstag wäre das Hochmut statt Mut.»

Derweil hofft der Saarbrücker Coach auf einen Einsatz des angeschlagenen Nationalspielers Kai Havertz. «Denn wir würden uns wirklich freuen, wenn wir einen der zukünftigen Weltfußballer live bei uns erleben könnten», sagte Kwasniok: «Er legt eine Genialität an den Tag, die unglaublich ist. Am Ball, mit seinem Spielverständnis, mit seiner ganzen Aura. Vielleicht haben wir das Glück, dass er den Ball diesmal knapp am Pfosten vorbei schießt.»