Köln will Grundstück für Mahnmal zum NSU-Anschlag kaufen

Köln (dpa/lnw) - In einem seit Jahren andauernden Streit um den Standort für ein Mahnmal zum NSU-Anschlag in der Kölner Keupstraße zeichnet sich möglicherweise eine Lösung ab: Die Stadt beabsichtige, «das Grundstück beziehungsweise Teile des Areals zu kaufen und steht dazu in intensivem Austausch mit den Eigentümern», sagte ein Stadtsprecher am Montag. Zwar könne die Stadt kein fixes Datum nennen, aber es sei in den vergangenen Monaten «Bewegung in die zuvor festgefahrene Situation gekommen», so der Sprecher.

Von dpa