NRW-Verbände an Merkel: Behinderte Schüler vergessen

Dortmund (dpa/lnw) - Bei der schrittweisen Öffnung der Schulen bleiben NRW-Verbänden zufolge viele Kinder und Jugendliche mit Behinderungen außen vor. In einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisierten Landeselternkonferenz (LEK) NRW und zahlreiche weitere Vereine: «Wir erfahren von immer mehr Fällen, in denen Schulen einzeln oder gruppenweise ihren Schülern mit geistigen, aber auch körperlichen Behinderungen den Zutritt zur Schule verweigern.» Die schwarz-gelbe Landesregierung kommuniziere hier «nicht deutlich und öffentlich» und überlasse die betroffenen Kinder und Jugendlichen damit faktisch «einer willkürlichen Ausgrenzung».

Von dpa