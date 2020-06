Verkaufsbremse bei Galeria Kaufhof Karstadt

Essen (dpa) - In vielen Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof haben am Montag Betriebsversammlungen stattgefunden, auf denen der Betriebsrat die Beschäftigen über den Stand der Verhandlungen zur Rettung des angeschlagenen Warenhausriesen informierte. Eine ganze Reihe von Filialen etwa in Stuttgart, Bochum und Gelsenkirchen habe deshalb erst mit Verspätung geöffnet, hieß es bei der Gewerkschaft Verdi.

Von dpa