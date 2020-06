Köln (dpa) - Kölns Sportgeschäftsführer Horst Heldt verfolgt die tolle Entwicklung von Münchens Nationalspieler Leon Goretzka mit großem Interesse. «Leon hat sich von einem herausragenden Talent zu einem Führungsspieler entwickelt, in jeder Hinsicht», sagte Heldt am Montag in einem virtuellen Mediengespräch über den 25 Jahre alten Bayern-Profi.

Von dpa