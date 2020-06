Kritik an «Bastel-Sätzen» für Corona-Masken in Kitas

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein von der Landesregierung verteilter «Bastel-Satz» für Mund-Nasen-Masken sorgt für Kritik von Kitas. Das NRW-Gesundheitsministerium bestätigte am Montag, dass zum Start des Regelbetriebs am Montag auch drei Millionen Masken ausgeteilt wurden, die «noch zu montieren sind». Die «WAZ» berichtete am Montag von Empörung bei Mitarbeiterinnen eines Kindergartens in Marsberg, die sich zu «Basteltanten» degradiert fühlten. «Das ist keine Wertschätzung», zitierten zudem die «Aachener Nachrichten» die Leiterin einer Kita in Düren.