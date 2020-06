Willebadessen (dpa/lnw) - Bei einem Autounfall bei Willebadessen im Kreis Höxter ist am Montagmorgen ein 29-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der Mann war mit einem Transporter auf der Landstraße 828 zwischen Borlinghausen und Willebadessen unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet, berichtete die Polizei am Montag.

