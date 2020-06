Verfolgungsjagd mit Mietwagen endet in Erdwall

Köln (dpa/lnw) - Ein 19-Jähriger hat sich am Montagmorgen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und ist dabei mit seinem Mietwagen in einen Erdwall geprallt. Wie die Polizei berichtete, wollten Beamte den jungen Mann in Köln kontrollieren, weil er mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Statt der Polizei zu folgen, gab er aber Gas und fuhr mit seinem Auto zunächst auf die Autobahn 4, dann auf die Autobahn 555 in Richtung Bonn.

Von dpa