WM-Held Götze im Vaterglück: Sohn Rome am Freitag geboren

Dortmund (dpa) - Fußball-Weltmeister Mario Götze ist zum ersten Mal Vater geworden. Bereits am Freitag brachte seine Frau Ann-Kathrin (30) einen Jungen zur Welt. «Wir sind mehr als gesegnet. Rome und seiner Mutter geht es gut», schrieb der 28-Jährige am Montag auf Instagram zu einem Foto, das die Hände der kleinen Familie zeigt. «Herzlich willkommen, Rome. Alles Gute Euch Dreien!», gratulierte Götzes Arbeitgeber Borussia Dortmund via Twitter.