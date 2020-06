Reul verankert Kampf gegen Kindesmissbrauch in Ministerium

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Kampf gegen Kindesmissbrauch und Kinderpornografie wird dauerhaft im NRW-Innenministerium verankert. In der Abteilung Polizei werde zur Zeit ein eigenes Referat dafür eingerichtet, sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag in Düsseldorf. «Weil ich möchte, dass das Thema nicht irgendwo mitbehandelt wird, sondern prominent und systematisch an einer Stelle.»

Von dpa