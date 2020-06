44-Jähriger attackiert Nachbarin: Spezialkräfte im Einsatz

Viersen (dpa/lnw) - Einsatz für Spezialkräfte der Polizei in der Viersener Innenstadt: Ein 44-Jähriger soll am Dienstagmorgen seine 80 Jahre alte Nachbarin angegriffen und sich danach in seine Wohnung zurückgezogen haben. Nach Polizeiangaben attackierte der Mann die Seniorin unvermittelt im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Bei der Rangelei soll die Frau gestürzt sein und sich leicht verletzt haben. Erst als eine Nachbarin die Polizei rief, zog sich der Angreifer wieder in seine Wohnung zurück.

Von dpa