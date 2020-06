Tag der Architektur in diesem Jahr ohne Vor-Ort-Besuche

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Tag der Architektur am 20. und 21. Juni findet in diesem Jahr nur online statt. Wegen der Coronavirus-Pandemie könnten Wohnhäuser, Bauwerke, Privatgärten und Parks nicht wie sonst vor Ort besichtigt werden, erklärte die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen am Dienstag in Düsseldorf. Architekturbüros könnten ihre Werke aber in Videoclips, Podcasts oder auf der eigenen Homepage vorstellen. Die Kammer will im Internet darüber informieren. 180 Projekte in 100 Städten werden präsentiert.

Von dpa