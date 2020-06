Lemgo (dpa/lnw) - Vier Chihuahua-Welpen und eine Nacktkatze sind in Lemgo aus einem Transporter befreit worden. Die wenige Wochen alten Welpen seien in zu kleinen Transportboxen untergebracht gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach sollen Männer die Tiere am Montag auf einem Supermarktparkplatz Passanten angeboten haben. Ein Zeuge rief die Polizei.

Von dpa