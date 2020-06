Fregatte «Nordrhein-Westfalen» in Dienst gestellt

Wilhelmshaven (dpa/lnw) - Die Marine hat am Mittwoch die neue Fregatte «Nordrhein-Westfalen» in Dienst gestellt. Sie ist das zweite von insgesamt vier Schiffen der neuen «F125»-Klasse. Das Erstschiff «Baden-Württemberg» war im Juni 2019 nach mehrjähriger Verspätung in Dienst gestellt worden. Die rund 150 Meter langen Schiffe kommen mit einer deutlich kleineren Stammbesatzung als die bisherigen Fregatten aus und können bis zu zwei Jahre im Einsatzgebiet bleiben, ohne für größere Wartungsarbeiten nach Deutschland zurückkehren zu müssen.