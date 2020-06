Brauereien fürchten Leergutmangel: Bierkästen zurückbringen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Brauereien in Nordrhein-Westfalen haben dazu aufgerufen, leere Kästen und Flaschen in die Läden und Getränkemärkte zurückzubringen. «Angesichts der deutlich spürbaren Mehrverkäufe von Flaschenbier zum Frühsommer befürchten die Brauereien im Land Engpässe beim Mehrwegleergut», sagte der Geschäftsführer des Brauereiverbandes Nordrhein-Westfalen, Heinz Linden, am Mittwoch.

Von dpa