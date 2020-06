Autofahrer bringt Motorradfahrer zu Fall und flüchtet

Köln (dpa/lnw) - Ein unbekannter Autofahrer soll einen Motorradfahrer auf der Autobahn 4 bei Köln derart bedrängt haben, dass dieser stürzte. Anschließend soll der Autofahrer weitergefahren sein, ohne sich um den schwer verletzten 65-Jährigen zu kümmern, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach bisherigen Ermittlungen war der Wagen auf dem zweiten Überholstreifen am Dienstagabend so dicht aufgefahren, dass er das Motorrad berührte. Daraufhin stürzte der Kradfahrer. Dabei riss der Außenspiegel des Autos ab - demnach handelte es sich um einen Mini-Cooper. Die Polizei sucht Zeugen.

Von dpa