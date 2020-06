Monumentale Skulpturen von Scully in Wuppertaler Kunstpark

Wuppertal (dpa/lnw) - Der Skulpturenpark Waldfrieden in Wuppertal präsentiert eine Werkschau mit Plastiken und Gemälden des irischen Künstlers Sean Scully. Seine monumentalen Skulpturen aus alten Eisenbahnschwellen, Stahl, Muranoglas oder Bronze ragen an verschiedenen Stellen im Innen- und Außenbereich des Parks aus dem Boden. In mehreren Ausstellungshallen ist Scully auch mit Malerei vertreten. Seine Arbeiten sind vom 11. Juni bis zum 3. Januar 2021 im Skulpturenpark zu sehen.