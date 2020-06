Corona in NRW: Zahl der Infizierten weiter rückläufig

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der nachweislich aktuell mit dem Coronavirus Infizierten am Mittwoch auf 1668 gesunken. Das sind über 120 Fälle weniger als am Vortag, wie aus den Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums von Mittwoch hervorgeht. Gemeldet wurden 103 Neuinfektionen, 225 neue Genesungen kamen hinzu.