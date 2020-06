Schlechte Noten fürs Ministerium

Großbritannien: Die Rückkehr in die Schulen wird im Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland, das in Europa inzwischen die meisten Coronatoten zu beklagen hat, sehr unterschiedlich gehandhabt. Während die englischen Schüler seit Anfang Juni nach und nach in die Klassenräume Einzug halten, sind die übrigen Landesteile zurückhaltender. Die Schulen in Wales werden ab dem 29. Juni wieder geöffnet – aber nur ein Drittel der Schüler wird gleichzeitig im Unterricht sein. Die schottischen Schulen starten erst zu Beginn des Herbstsemesters am 11. August nach einem gemischten Modell wieder – bis dahin wird weiterhin zu Hause gelernt. Nordirische Schüler, die sich auf Prüfungen vorbereiten, und die „Jüngsten, die kurz vor dem Eintritt in die Grundschule stehen, werden Ende August zurückkehren – der Rest muss sich einige Wochen länger gedulden. Die üblichen Sommerprüfungen wurden in England, Wales und Schottland abgesagt. Dies betraf auch die dem Abitur entsprechenden A-Level-Examina.