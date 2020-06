Mehrfamilienhaus in Aachen nach Feuer unbewohnbar

Aachen (dpa/lnw) - In einem Mehrfamilienhaus in Aachen ist am Donnerstagmorgen eine Dachgeschosswohnung ausgebrannt. Bei einem Löschversuch habe sich der Bewohner der Wohnung leicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Um das Feuer zu löschen, mussten demnach große Teile des Daches geöffnet werden. Das Haus sei nun unbewohnbar, 14 Menschen mussten vorübergehend zu Freunden und Verwandten ziehen.