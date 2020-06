Gladbach hofft in München auf Embolo

Mönchengladbach (dpa) - Rechtzeitig zum Top-Spiel kann Borussia Mönchengladbach wohl wieder mit Breel Embolo rechen. «Er hat das Training in dieser Woche gesteigert. Wir haben ihn soweit, dass er in München eine Option sein kann», sagte Trainer Marco Rose am Donnerstag vor dem Spiel beim designierten Meister Bayern München (Samstag, 18.30 Uhr/Sky). Die Rückkehr des zuletzt mit Wadenproblemen pausierenden Schweizers ist umso wichtiger, da der gesperrte Alassane Pléa in der Offensive ersetzt werden muss.

Von dpa