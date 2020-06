Playoff-Aus für Boll und Co: TTF Ochsenhausen im Endspiel

Düsseldorf (dpa) - Titelverteidiger TTF Ochsenhausen hat erneut das Endspiel um die deutsche Tischtennis-Meisterschaft erreicht. Das Team aus Baden-Württemberg gewann am Donnerstag im Playoff-Halbfinale der Bundesliga nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 gegen Rekordmeister Borussia Düsseldorf. Endspiel-Gegner ist am Sonntag in Frankfurt/Main der 1. FC Saarbrücken (14.00 Uhr/Eurosport und Sportdeutschland.tv).