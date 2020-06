Leverkusen muss auf Bellarabi verzichten

Leverkusen (dpa) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss vorerst auf Offensivspieler Karim Bellarabi verzichten. Der Flügelspieler leidet an einer Oberschenkelverletzung und steht ebenso wie Exequiel Palacios und Lars Bender für die Partie beim FC Schalke 04 am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) nicht zur Verfügung. «Es gibt noch keine genaue Diagnose. Es ist schwer zu sagen, ob es mit Bellarabi noch klappen wird in den nächsten drei Wochen», sagte Bayer-Coach Peter Bosz am Freitag. Wieder im Mannschaftstraining steht der zuletzt angeschlagene Kai Havertz.

Von dpa