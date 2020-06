Schüsse aus Hochzeitskorso: Waffe sicher gestellt

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Bei einem Hochzeitskorso in Gelsenkirchen sind am Donnerstagabend mehrere Schüsse abgegeben worden. Nach Polizeiangaben vom Freitag stoppten die Beamten rund 20 Fahrzeuge im Stadtteil Horst, nachdem Zeugen die Schüsse gemeldet hatten. Dabei stellten sie eine Schreckschusswaffe sicher. Ein 24-jähriger Gelsenkirchener gab an, geschossen zu haben, so die Polizei. In einem anderen Fahrzeug fanden die Polizisten außerdem abgebrannte Pyrotechnik. In beiden Fällen wurde eine Anzeige erstattet.

Von dpa