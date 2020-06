Verurteilte Bordellring-Mitglieder legen Revision ein

Hanau (dpa/lhe) - Nach dem Prozess gegen fünf mutmaßliche Mitglieder eines bundesweit agierenden Bordellrings mit Transsexuellen aus Thailand haben die Verurteilten Rechtsmittel eingelegt. Alle fünf Angeklagten hätten über ihre Rechtsanwälte angekündigt, in Revision gehen zu wollen, teilte ein Sprecher des Landgerichts am Freitag auf Anfrage mit. Die Kammer werde nun das Urteil vom 3. Juni schriftlich ausarbeiten. Die Verteidiger haben dann einen Monat Zeit zur Begründung der Revision. Alle weiteren Entscheidungen trifft dann der Bundesgerichtshof in Karlsruhe.

Von dpa