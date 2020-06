Weniger Einnahmen: Nahverkehr-Anbieter wollen Geld von Land

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Nahverkehr-Anbieter in Nordrhein-Westfalen wollen vom Land einen Ausgleich für die coronabedingten Mindereinnahmen. Allein in diesem Jahr drohten Einnahmeverluste von mehr als einer Milliarde Euro, schrieben die Chefs von Nahverkehr Rheinland, Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und Nahverkehr Westfalen-Lippe am Freitag an Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Der Bund habe einmalig bundesweit 2,5 Milliarden Euro gezahlt. Dies sei ein erster Schritt, «der uns ein wenig Zeit verschafft» und der die Notwendigkeit hinauszögere, wegen fehlender Einnahmen auch das ÖPNV-Angebot zu verringern.

Von dpa