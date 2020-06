Schüsse auf Autofahrer: Zwei Verdächtige gefasst

Bonn (dpa/lnw) - Drei Wochen nach Schüssen auf einen Autofahrer in Bonn hat ein Spezialeinsatzkommando zwei Verdächtige festgenommen. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnungen sei die mutmaßliche Tatwaffe gefunden worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Gegen die 25 und 32 Jahre alten Männer seien Haftbefehle wegen versuchten Mordes erlassen worden. Ein dritter Verdächtiger ist noch nicht gefasst, seine Identität ist bislang unbekannt. Das Trio soll am 22. Mai auf einen parkenden Wagen geschossen haben, in dem ein 24-Jähriger saß. Er blieb unverletzt. Die Hintergründe sind unklar, möglicherweise handele es sich um eine Auseinandersetzung im Drogenmilieu.

Von dpa