Missbrauchsfall: Polizei reißt Gartenlaube in Münster ab

Münster (dpa/lnw) - Im Missbrauchsfall Münster will die Polizei am Samstag die Gartenlaube des Verdächtigen abreißen. «Wir werden hier jeden Stein und jedes Brett umdrehen, damit wir wirklich nichts übersehen», sagte Ermittlungsleiter Joachim Poll am Morgen laut Mitteilung. Das Technische Hilfswerk (THW) unterstütze die Beamten. Am Freitag hatten Spürhunde die Laube nach versteckten Datenträgern durchsucht, aber nichts gefunden. In der Laube des Kleingartenvereins sollen mehrere Männer zwei Jungen schwer missbraucht haben.

Von dpa