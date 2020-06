Corona in NRW: 74 neu Infizierte

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der nachweislich am neuartigen Coronavirus Infizierten in Nordrhein-Westfalen ist um 74 Fälle angestiegen. Insgesamt gab es am Freitag 1678 Infizierte. Diese Zahl ergibt sich aus den offiziellen Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums. Innerhalb eines Tages wurden im bevölkerungsreichsten Bundesland 76 Menschen positiv getestet, zwei sind gestorben. Seit Beginn der Pandemie sind 39 058 bestätigte Fälle registriert worden und 1643 Menschen sind gestorben. Innerhalb eines Tages sind derweil keine weiteren Genesungen hinzugekommen, die Anzahl blieb bei 35 737.