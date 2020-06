Ex-Schalker Rakitić: Schalke kriegt mit Wagner die Kurve

Der 32-Jährige habe zuletzt auch «etwas Zeit» gehabt, «mir einige Spiele von S04 anzuschauen. Leider hat es in der Rückrunde mit den Resultaten nicht so geklappt.» Rakitić spielte von 2007 bis 2001 beim Bundesliga-Club FC Schalke.

Bei Schalke steht Trainer David Wagner nach zuletzt zwölf sieglosen Bundesliga-Spielen in Serie ohne Sieg in der Kritik. Im Heimspiel am Sonntag gegen Bayer Leverkusen könnte der Vereins-Negativrekord aus der Saison 1993/94 überboten werden, wenn die Schalker ihr Heimspiel erneut nicht gewinnen sollten.