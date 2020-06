Laschet: CDU-Anspruch auf Kanzlerkandidatur der Union

Berlin (dpa) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat den Anspruch seiner Partei unterstrichen, den Kanzlerkandidaten der Union für die Bundestagswahl 2021 zu stellen. Der «Welt am Sonntag» sagte der CDU-Politiker: «Viele in der Union teilen die Auffassung, dass die Erfolge unter Konrad Adenauer, Helmut Kohl und Angela Merkel auch auf die Verbindung von Kanzlerschaft und Parteivorsitz zurückzuführen sind.» Auf die Frage, ob er diese Ansicht teile, sagte Laschet: «Das habe ich immer so gesehen und gesagt.» Laschet geht weiter davon aus, dass CSU-Chef Markus Söder nicht als Kanzlerkandidat zur Verfügung steht. «Dazu hat er sich ja schon selbst klar geäußert. Das nehme ich ernst.»

Von dpa