Fortuna-Coach optimistisch: «Haben alles selbst in der Hand»

«Ich bin voll im Wettkampf-Modus», versicherte Uwe Rösler am Montag. «Natürlich spielt jetzt nicht nur die Qualität eine Rolle, sondern auch das Nervenkostüm.» Am Ende werde sich die Mannschaft retten, die am besten damit umgehe. «Das Gute ist: Wir haben alles selbst in der Hand.»

Auch wenn sein Team nur eins der zurückliegenden neun Pflichtspiele gewann und es nun um alles geht, vermittelt Rösler einen unerschütterlichen Glauben an die Stärke seiner Mannschaft. Das unglückliche 0:1 am Samstag gegen Borussia Dortmund durch Erling Haalands Siegtor in der fünften Minute der Nachspielzeit habe seine Mannschaft weggesteckt. «Keiner ist zu Tode betrübt, am Boden zerstört oder ohne Selbstvertrauen», betonte Rösler. «Ich habe ein gutes Gefühl, weil ich weiß, was meine Mannschaft kann. Sie hat einen super Charakter.»

Gleichwohl sei die Partie in «meiner zweiten Heimat, wo ich aufgewachsen bin», eine «ähnliche Herkulesgabe wie die Spiele gegen Bayern oder Dortmund», räumte Rösler ein. Die drei Mannschaften im Tabellen-Keller mit Mainz (31 Punkte), Düsseldorf und Bremern (beide 28) werden wohl den zweiten Absteiger unter sich ausmachen. Alle haben laut Rösler ein ähnlich schweres Restprogramm. «Deshalb zählt jetzt jeder Punkt und jedes Tor.»