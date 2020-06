Vierjähriger am Steuer kracht mit Auto in Glasscheibe

Hürth (dpa/lnw) - Ein vierjähriger Junge ist mit dem Auto seiner Mutter in die Glasscheibe eines Supermarkts in Hürth (Rhein-Erft-Kreis) gefahren. Während sie ihre Einkäufe hinten in den Kofferraum lud, saß er vorne laut Polizeimitteilung vom Montag auf dem Fahrersitz und drehte den Schlüssel im Zündschloss - und das Auto machte einen Satz nach vorne. Bei dem Unfall vom vergangenen Freitag wurde niemand verletzt.