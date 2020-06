Der in Berlin lebende dänische Künstler Christian Falsnaes stellt dem Besucher einen weißen Raum mit Spiegel zur Verfügung, in dem dieser alles machen darf was er will. Kuratorin Johanna Adam meint: «So ist die Kunst nicht nur etwas, was wir visuell rezipieren, sondern sie wird zu einer Erfahrung, die einen viel stärkeren Nachhall hat, und in der wir uns auch selbst ein Stück weit erleben.»