Täter sprengen Geldautomaten und fliehen unerkannt

Ratingen (dpa/lnw) - Unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen einen Geldautomaten in einem Wohn- und Geschäftshaus in Ratingen (Kreis Mettmann) gesprengt. «Durch die Wucht der Explosion wurden Fenster- und Fassadenteile bis zu 20 Meter weit auf die gegenüberliegende Straße geschleudert», teilte die Feuerwehr mit. Die Geschäftsräume seien stark beschädigt worden, Menschen seien nicht zu Schaden gekommen.

Von dpa