Nach dem 4:0 der Bielefelder im Nachholspiel am Montagabend gegen Dynamo Dresden bestanden nur noch theoretische Restzweifel an der Rückkehr der Arminia in die Fußball-Bundesliga. Rund 200 Fans warteten vor dem Stadion, in das wie bei allen Spielen derzeit keine Zuschauer durften, auf ihre Helden. Sie sangen, brannten Bengalos ab und bejubelten die Spieler, als sie durch die Menge fuhren.