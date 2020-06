Thommy dürfte für Fortuna gegen VfB spielen

Der 25 Jahre alte Thommy ist derzeit vom VfB an die Fortuna ausgeliehen. Der Leih-Vertrag endet wie üblich am 30. Juni. Wegen der Corona-Pause wird die Bundesliga-Relegation in diesem Jahr aber erst am 2. und 6. Juli ausgespielt. Aktuell würden sich Düsseldorf als Bundesliga-16. und Stuttgart als Zweitliga-Dritter gegenüberstehen. Thommy wird Stand jetzt nach der Saison nach Stuttgart zurückkehren - und könnte seinen Verein zuvor in die 2. Liga schießen.