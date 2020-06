Mainz 05 mit frischem Personal zum klaren Favoriten Dortmund

Mainz (dpa/lnw) - Mit frischen Spielern will sich der abstiegsbedrohte FSV Mainz 05 am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) beim Tabellenzweiten Borussia Dortmund beweisen. «Ich habe genügend gesunde Spieler, die Leistungsdichte ist hoch», sagte Trainer Achim Beierlorzer am Dienstag in einer Video-Pressekonferenz und betonte: «Totgesagte leben länger. Wir suchen die Herausforderung und sehen unsere Chance.» Die Rheinhessen hatten am Sonntag in der Fußball-Bundesliga eine schmerzliche 0:1-Niederlage gegen den FC Augsburg erlitten.

Von dpa