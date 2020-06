Gladbachs Traoré gibt Startelf-Debüt in dieser Saison

Mönchengladbach (dpa) - Ibrahima Traoré feiert bei der stark ersatzgeschwächten Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg sein Startelf-Debüt in dieser Saison. Aufgrund des verletzungsbedingten Ausfalls der beiden Topscorer Alassane Plea und Marcus Thuram kommt Traoré am Dienstagabend gegen die Niedersachsen erst zum fünften Mal überhaupt in dieser Bundesliga-Spielzeit für das Team von Marco Rose zum Einsatz.