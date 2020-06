Reaktionen zum Spiel 1. FC Union Berlin - SC Paderborn (1:0)

Steffen Baumgart (Trainer SC Paderborn): «Wir sind natürlich enttäuscht. Aber es ist auch nichts, das nicht vorhersehbar war. Wir haben es in der ganzen Saison nicht geschafft, genügend Punkte zu holen. Heute ist dann endgültig der Abstieg besiegelt, das macht uns traurig auf der einen Art. Auf der anderen Art muss ich sagen, dass ich glücklich und stolz bin auf die Jungs, die ich hier habe. Wie wir immer wieder versucht haben, unsere Sachen umzusetzen. Leider muss man aber auch sagen, dass es für mehr nicht gereicht hat. Wenn Du 20 Punkte hast zwei Spieltage vor Schluss, dann ist das nicht ausreichend für die erste Liga. Wenn die Coronakrise nicht gekommen wäre, wären wir schuldenfrei gewesen. Wir hätten die Marktwerte der Jungs enorm gesteigert, das sind auch unsere Ziele, weil wir anders nicht bestehen können. Leider sind wir abgestiegen, jetzt werden wir sehen, was passiert.»

(ob er Trainer in Paderborn bleibt?): «Warum nicht? Die Frage ist interessant. Ich habe Vertrag, man hört mir an, dass ich gerne dabei bin. Klar muss man analysieren, na klar wird man auch den Trainer hinterfragen, aber das ist normal. Auch der Trainer wird sich hinterfragen. Aber wenn Sie mich heute fragen, habe ich nicht das Gefühl, dass ich nicht der Richtige bin oder dass ich weg will. Aber wir werden sehen. Wir lassen uns überraschen.»

Fabian Wohlgemuth (Geschäftsführer SC Paderborn): «Es ist natürlich enttäuschend heute. Wir werden jetzt genau analysieren und uns auf die 2. Bundesliga vorbereiten. Wir sind mit Steffen Baumgart zweimal aufgestiegen, er war vor dem Spiel der richtige Trainer, er ist auch jetzt der richtige Trainer. Aber nach dem Abstieg ist es so, dass wir alle Posten überprüfen müssen, das schließt den Trainer ausdrücklich mit ein.»

Christian Strohdiek (Kapitän SC Paderborn): «Der Abschied ist sehr schade. Aber wir sind so gut aufgestellt, dass wir jetzt in der 2. Bundesliga einen neuen Anlauf nehmen werden.»

Klaus Gjasula (Profi SC Paderborn): «Das ist natürlich Enttäuschung. Wir sind aber nicht heute abgestiegen. Heute hat nur der letzte Spaß gefehlt.»

Uwe Hünemeier (Profi SC Paderborn): «Wir haben Union vor Probleme gestellt, aber vor dem gegnerischen Tor keine Lösung gefunden. Wir waren oft nah dran.»

Urs Fischer (Trainer 1. FC Union Berlin): «Es ist wirklich eine sehr lange Saison. Da gehen dir gewisse Bilder durch den Kopf. Wenn du es geschafft hast, wenn du über die Ziellinie gegangen bist, ist es einfach ein tolles Gefühl. Für das haben wir wirklich hart gearbeitet. Wir hatten Hochs und Tiefs, wir haben uns nicht unterkriegen lassen, wir waren aber auch nicht euphorisch, als es lief. Eine tolle Saison, die wir gespielt haben. Es ist eine Mannschaft, die zusammenhält.»

Christopher Trimmel (Kapitän Union Berlin): «Wir wussten, dass wir Abstiegskandidat Nummer eins sind und haben es die ganze Saison hervorragend gemacht. Ich bin stolz auf die Mannschaft. Der Klassenerhalt ist in erstern Linie für die Fans. Wir werden die Feierlichkeiten nachholen.»

Christian Gentner (Profi 1. FC Union Berlin): (Welchen Stellenwert der Verbleib im Vergleich zu den zwei Meisterschaften mit Stuttgart und Wolfsburg hat): «Schwer zu sagen, es ist definitiv eine dritte Sensation. Die zwei Meisterschaften, die ich erleben durfte, waren auch nicht zu erwarten. Ich glaube, vor der Saison war es ein sehr großer Teil in Deutschland, der uns unter den letzten beiden Mannschaften gesehen hat. Jetzt sind wir zwei Spieltage vor Schluss gerettet. Ich glaube, das ist nicht in Worte zufassen, was die Mannschaft, was die Jungs geleistet haben über die ganze Saison. Es war eine großartige Leistung.»

(Ob er noch ein Jahr weitermachen will): «Ich möchte gern noch weiter Fußballspielen. Der Körper gibt es noch her. Es wird die kommenden Tage entschieden, in welche Richtung es geht. Es ist nicht undenkbar (dass es bei Union weitergeht). Wir haben noch keine finalen Gespräche geführt. Wir haben jetzt ein paar Tage Zeit.»

Robert Andrich (Profi 1. FC Union Berlin): «Natürlich sind wir megaglücklich und freuen uns. Das Gefühl war aber auch ein bisschen komisch. Jeder weiß gar nicht, was so richtig ist, du hast von außen nicht dieses Glücksgefühl. Ein bisschen gefeiert darf heut werden. Ich hoffe, er (Trainer Fischer) sagt sowas wie morgen frei. Das wäre ganz schön. Aber ich glaube, das wird nicht passieren, weil Samstag ja wieder ein Spiel ist. Da müssen wir versuchen, so professionell wie möglich damit umzugehen.»

Dirk Zingler (Präsident 1. FC Union Berlin): «Es endete erstmal eine 45-minütige Qual. Es war ja nicht schön. Ich habe es aber auch nicht anders erwartet, dann spielt der Kopf mit. Du willst den Deckel draufmachen und es funktioniert nicht. Insgesamt ist es eine sensationelle Saison. Corona ist uns ein bisschen dazwischen gefahren. Wir hatten eine Menge Spaß und plötzlich war der vorbei. Danach begann nur noch die Pflicht. Wir haben beides ganz gut gemacht. Das macht mich ein bisschen stolz. Ich habe in den letzten Tagen oft mit der Mannschaft gesprochen und ihr gesagt, wir müssen den Menschen eine zweite Saison geben, die erste ist uns ein bisschen genommen worden. Ich freue mich, dass die Jungs das mit einem kühlen Kopf aber mit einem großen Herz auf den Rasen gebracht haben.»

Oliver Ruhnert (Geschäftsführer Union Berlin): «Vorm Start der Saison sind sie (die Spieler) schon sehr mutig gewesen. Sie haben sich im Trainingslager in Österreich ein klares Ziel gesetzt, wo ich gesagt hab: sehr ambitioniert, eigentlich. Jetzt fehlen zu dem klaren Ziel nur noch zwei Punkte. Vor allem ist es für die, die gerade da hinten ein Feuerwerk zünden, eine Riesensache, dass dieser Verein jetzt ins zweite Jahr in die Bundesliga geht.»