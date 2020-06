Regen und Gewitter in NRW in Sicht

Essen (dpa/lnw) - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich auf weitere nasse Tage einstellen. Am Mittwochnachmittag ziehe ein Tief in Richtung Eifel, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen am frühen Mittwochmorgen. Dieses bringe Starkregen und Gewitter. Zwischenzeitlich könne es auch mal mehr als 40 Liter pro Quadratmeter regnen. Lokale Überschwemmungen seien möglich. Hinzu kommen Temperaturen zwischen 19 und 24 Grad.