Corona-Ausbruch bei Tönnies mit immer mehr Infizierten

Rheda-Wiedenbrück (dpa/lnw) - Der Corona-Ausbruch beim Schlachtereibetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück nimmt immer größere Ausmaße an. Wegen einer Vielzahl von Neuinfektionen berate zur Zeit der Krisenstab des Kreises Gütersloh, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat, sagte eine Kreissprecherin am Mittwoch. Berichte der Zeitung «Westfalen-Blatt» und «Neue Westfälische» wonach die Zahl der positiv auf das Corona-Getesteten sprunghaft auf mehr als 350 angestiegen sei, bestätigte sie zunächst nicht. Am Nachmittag wollten der Kreis Gütersloh und Tönnies bei einer Pressekonferenz über das Geschehen informieren. Am Dienstagnachmittag hatte das Unternehmen noch von 128 positiv auf das Virus getesteten Mitarbeitern gesprochen und Maßnahmen zugesagt, die Ausbreitung einzudämmen.

Von dpa