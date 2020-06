Tönnies arbeitet restliche Produktion ab

Rheda-Wiedenbrück (dpa) - Nach dem Stopp der Schlachtungen bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück läuft die Produktion Schritt für Schritt aus. Die letzten Tiere wurden am Mittwoch auf Anweisung des Kreises Gütersloh geschlachtet. Am Freitag wurden die Restbestände am Stammsitz in den Bereichen Rinder- und Sauenzerlegung sowie Zwiebelmett verarbeitet und diese Bereiche heruntergefahren, wie Sprecher André Vielstädte mitteilte. Weitere Produktionsschienen würden jetzt folgen.

Von dpa