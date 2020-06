Weitere 40 Soldaten zur Unterstützung am Tönnies-Werk

Rheda-Wiedenbrück (dpa) - Die Bundeswehr hat ihren Einsatz am Werk des Schlachtereibetriebs Tönnies in Rheda-Wiedenbück ausgebaut. «Wir haben noch 40 weitere Soldaten hinzu geholt», sagte Bundeswehrsprecher Uwe Kort am Samstag. «20 davon helfen bei der Dokumentation und 20 helfen bei der Kontaktpersonennachverfolgung.» Die Kräfte seien mit zehn Fahrzeugen der Bundeswehr unterwegs und würden gemeinsam mit medizinischem Personal und Mitarbeitern des Kreises Gütersloh Unterkünfte abfahren und dort Menschen testen. Laut Kort sprechen die Soldaten osteuropäische Sprachen, um sich mit den Arbeitern verständigen zu können.