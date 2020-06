Reyna verdrängt Sancho beim BVB: Leipzig mit Forsberg

Leipzig (dpa) - Borussia Dortmund startet ohne Jadon Sancho in das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga. Der englische Nationalspieler sitzt am Samstag bei RB Leipzig zunächst auf der Bank, für ihn rückt der 17 Jahre alte Giovanni Reyna in die Startelf. Aufgrund von Sperren und Verletzungen fehlen dem BVB sieben Profis, sodass Coach Lucien Favre fünf Nachwuchsspieler mit nach Leipzig nahm.

Von dpa