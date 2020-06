Sven Bender bei Bayer auf der Bank - Hertha BSC fehlt Maier

Berlin (dpa) - Bayer Leverkusen muss im Kampf um einen Platz in der Champions League zunächst ohne Sven Bender bei Hertha BSC antreten. Der am Mittwoch gegen den 1. FC Köln angeschlagen ausgewechselte Innenverteidiger sitzt im Spiel der Fußball-Bundesliga am Samstag in Berlin nur auf der Bank. Für Bender kommt Nationalspieler Jonathan Tah in der Defensivzentrale zum Einsatz. Ansonsten lässt Bayer-Trainer Peter Bosz seine Auswahl im Vergleich zum 3:1 gegen Köln unverändert.

Von dpa